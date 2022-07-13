عشرة وصايا للفلسطينيين

كتب د. محمود الفطافطة:

1. لا تتركوا المقاومة والجهاد وإن كان الثمن كبيراً ومؤلماً.

2. لا تهادنوا في حقوقكم، أو تساوموا على مواقفكم.

3. لا تضعفوا أمام أي ظالمٍ أو مستبد. فالموت المجبول بالكرامة خيرٌ من الحياة المعمدة بالعبودية.

4. ربوا أولادكم على الكرم والكرامة والصدق والعفة والشجاعة ورجم كل ظالم ومستبد.

5. لا تعتزلوا ميدان المشاركة الوطنية والمجتمعية والسياسية وسواها، فعزلتكم فرصة لعدوكم وخصمكم للاستمرار في إضعافكم وتهميشكم.

6. لا تهاجروا من فلسطين إلا لسببٍ قسري أو مؤقت. إن بقائكم في وطنكم يفشل مخطط المحتل الهادف إلى التهجير الصامت أو المعلن؛ ليحقق مقولة " أرض أكثر وشعب أقل".

7. عليكم بسلاح العلم، فهو أول درجات الوعي الذي يُعري خرافات الصهيونية وربيبتها إسرائيل، ويُحدد البوصلة الصحيحة والقوية لمحاربة أبشع احتلال عرفته البشرية. علينا أن نتعرف جيداً على تاريخنا وقضيتنا حتى نكون أقوياء في مواجهة هذا الكيان الغاصب والنازي.

8. عليكم بالدفاع عن أرضكم كما تدافعون عن أنفسكم، فلا كرامة لإنسان إلا في وطنه، ولا وطن لنا إلا فلسطين، وما المحتل إلا طارئ فيها، وزواله قريب إن شاء الله. علينا أن نكون أهلاً لفلسطين وقضيتها حتى نكون مؤهلين للانتماء لها.

9. علينا بالانتماء والوحدة والمقاومة من أجل تحرير أرضنا المباركة والمقدسة؛ فلسطين حتى نغدو فيها أحراراً وأسياداً. فالوحدة فتيل النصر، والتعاون قنديل الحرية.

10. لا تغادروا دنياكم دون أن تكون لكم بصمة في قول الحق، وإظهار الحقيقة، واسترداد الحقوق، واغاثة الملهوف، ومطاردة ثالوث الطغاة، والبغاة، والغزاة.