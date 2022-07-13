بلينكن يتصل بعائلة شيرين أبو عاقلة تزامنا مع زيارة بايدن.. ويدعوها لزيارة واشنطن

وطن: قالت عائلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لشبكة CNN، إنها تدرس دعوة للسفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولي الإدارة الأمريكية بعد دعوتها إلى واشنطن خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وفي رسالة إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، طلبت الأسرة مقابلة الرئيس بايدن خلال زيارته للشرق الأوسط التي بدأت الأربعاء.

واتهمت الأسرة حكومة الولايات المتحدة بـ"محاولة واضحة لتقويض جهودنا نحو العدالة والمساءلة"، في أعقاب رد وزارة الخارجية على تحقيق أجري بشأن الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة.

وقالت لينا أبو عاقلة، ابنة أخت شيرين "لسنا متأكدين مما إذا كنا سنلتقي بالرئيس هنا. لم يقل (الوزير بلينكن) أن ذلك لن يكون ممكنا. لكننا كررنا مطالبنا كما ورد في الرسالة، وطلبنا مقابلة الرئيس هنا إذا كان ذلك ممكنًا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأسرة تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع بعد الدعوة، قالت لينا أبو عاقلة إن العائلة "ستفكر في ذلك".