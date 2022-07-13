الخبير الدستوري حسن مليحات لوطن: القرارات بقانون هي انتهاك دستوري لمباديء القانون الأساسي

وطن: في ظل تصعيد نقابة المحامين الفلسطينين فعالياتها الاحتجاجية باعتبارها حارسة الحقوق والحريات العامة،ضد القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية ومطالبتها بوقفها وشل آثارها .

قال الخبير الدستوري حسن مليحات بأن هذه القرارات بقانون تشكل مسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون ،وتنتهك بشكل واضح مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)خاصة المادة (43)من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت بأنه يجب توافر شرطين اساسين لصدور القرار بقانون وهي وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير وفي غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي،وهذه القرارات بقانون صدرت دون توافر حالة الضرورة التي نص عليها المشرع ،حيث أنه لا يوجد حالة ضرورة حسب القانون الأساسي لصدور مثل هذه القرارات ،الامر الذي يضفي عليها صفة عدم الدستورية .

وايضا هذه القرارات بقانون تشكل انتهاكا خطيرا لمبدأ الفصل بين السلطات ،حيث يبدو جليا تدخلات السلطة التنفيذية وبشكل مفرط في المنظومة القضائية التي أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها تفتقد لثقة المتخاصمين وغير حيادية أو مستقلة .

واضاف مليحات بأنه وفي ظل الحالة الفلسطينية المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليس هناك ما يبرر اصدار هذه القرارات بقانون التي تمس بحقوق المتخاصمين وتخالف قواعد القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ،وكان حريا بالمحكمة الدستورية الفلسطينية ان تبسط رقابتها الدستورية على تلك القرارات وتتصدى لها من تلقاء نفسها حسب منطوق المادة (27)من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم 3لعام 2006،لانها تمس بشكل واضح حقوق المتخاصمين ومباديء العدالة،فعلى سبيل المثال التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجزائية تمس حقوق الإنسان وحرياته وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني وتنتهك القواعد الخاصة بحقوق المتخاصمين حسب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،فعندما يخالف التشريع العادي نصوص القانون الأساسي فمن المؤكد بأننا أمام انتهاك للقواعد الدستورية .

