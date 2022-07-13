غازبروم الروسية تعلن أنه لا يمكنها ضمان حسن سير عمل أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا

وطن: أكدت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الأربعاء أنها لا يمكنها ضمان حسن سير عمل أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا، قائلةً إنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربينًا ألمانيًا كان يجري إصلاحه في كندا.

وقالت المجموعة في بيان "غازبروم لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمنز بأن تخرج من كندا محرّك توربين غاز".

وكانت أوتاوا قد أعلنت أنها تريد إعادته إلى برلين.

وأضافت أن "في هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى خلاصة موضوعية في ما يخصّ تطوّر الوضع المتعلّق بسير عمل (أنبوب الغاز) بشكل آمن".