في خطاب صهيوني بامتياز .. بايدن من مطار اللد: انا صهيوني

وطن: حطت طائرة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مطار اللد بعد ظهر اليوم، الأربعاء، حيث جريت مراسم استقبال رسمية بمشاركة رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة، يائير لبيد، ورئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت.

وكان في استقبال بايدن فور وصوله أرض المطار، رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ وأعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال، وعزف السلامان الأمريكي والإسرائيلي.

وقال الرئيس الامريكي جو بايدن من مطار اللد "انا صهيوني ولا يتعين على المرء ان يكون يهوديا لكي يكون صهيونيا".

واضاف بايدن "علاقتنا مع اسرائيل افضل وندعم منظومة القبة الحديدية ومنظومة الليزر".

وتعهد بايدن باستمرار العمل المشترك لمكافحة سموم معاداة السامية.

وأصدر بايدن ولبيد تصريحا مشتركا، قبيل وصول الرئيس الأميركي، تحدثا فيه عن "بداية تعاون إستراتيجي في مجال التكنولوجية المتطورة".

وجاء في البيان أنه سيتشكل إطارا لحوار تكنولوجي – إستراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي في الجانبين، والتركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأبحاث والحلول لتحديات عالمية، بينها أزمة المناخ وتحسين الاستعدادات لمواجهة أوبئة.