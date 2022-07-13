حماس: زيارة بايدن تسويق للوهم وترويج لمسار التطبيع العبثي

وطن: قال جاسر البرغوثي مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالصفة الغربية - حماس، بأن زيارة بايدن تسويق للوهم، وترويج لمسار التطبيع العبثي، وخدمة لمصالح الاحتلال، وتأييد لعدوانه على الحقوق والثوابت الفلسطينية، واستكمال لصفقة ترامب الهادفة للقضاء على الوجود الفلسطيني ماديًا ومعنويًا.

واضاف "لا حل أمام شعبنا في هذه اللحظات الخطيرة من تاريخه العظيم إلا الاشتباك الواسع مع الاحتلال الصهيوني، في ثورة مباركة تستلهم تضحيات أبطاله، ورموزه".

واشار الى أن "جماهير شعبنا وحدها من تمتلك القدرة على تقليص آثار هذه الزيارة، ووقف تداعياتها الخطيرة، وإضافتها إلى كل مشاريع التسوية التي نجحت في إفشالها من قبل، وذلك عبر تكثيف فعلها المقاوم، ومطاردة المستوطنين في كل مكان، ليعلم العالم كله أن على هذه الأرض شعب لم تكسره كل مؤامرات الأعداء السابقة، ولن تهزه كل مؤامراتهم اللاحقة".