شركة PalPay وبلدية البيرة توقعان اتفاقية تعاون للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني

وطن: وقعت شركة PalPay الشركة الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، وبلدية البيرة، اتفاقية تعاون تتيح للبلدية الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة التي تقدمها شركة PalPay، وذلك بهدف توفير آلية ميسرة وآمنة للدفع الإلكتروني لتسهيل دفع رسوم خدمات البلدية على المواطنين في مدينة البيرة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البلدية، حيث وقعها كل من السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، والسيد عبد الحكيم اتيم القائم بأعمال رئيس بلدية البيرة، وذلك بحضور السيد شفيق بالي مدير دائرة التسويق والمبيعات، والسيد يوسف زيد مدير علاقات العملاء في الشركة، والسيدة رنا بني عودة مديرة الشؤون المالية في البلدية.

وبموجب الاتفاقية، توفر شركة PalPay قنواتها المختلفة وفق أحدث التقنيات الرقمية للدفع الإلكتروني، والتي تشمل تطبيق المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" التي تسمح للمشتركين تسديد التزاماتهم المالية بدون الحاجة لتوفر حسابات بنكية، إضافة إلى نقاط الدفع المعتمدة لدى شركة PalPay والمنتشرة في جميع المحافظات، وإلى جانب التطبيقات البنكية وخدمة الإنترنت البنكي المقدمة من البنوك.

وأكد القواسمي اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع بلدية البيرة وانضمامها إلى قاعدة الشركاء الواسعة التي نجحت الشركة بتشييدها خلال السنوات الماضية. وأوضح القواسمي أن الاتفاقية ستمكن المواطنين والمشتركين من دفع التزاماتهم المالية من رسوم الخدمات والاشتراكات للبلدية بكل سهولة وأمان وفي دقائق معدودة ومن أي مكان يتواجدون فيه، وذلك بالاعتماد على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الدفع الإلكتروني.

وأضاف القواسمي أن الاتفاقية ستساهم في تمكين البلدية من تحصيل الاشتراكات والرسوم بكل سهولة من المواطنين مما يزيد من نسبة التحصيل وبالتالي تمكين البلدية من تطوير خدماتها ومشاريعها المقدمة للمواطنين. مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى تمكين الهيئات المحلية ومختلف المؤسسات المجتمعية والخدماتية والاقتصادية من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية الحديثة بجودة ودقة وأمان وذلك حتى تتمكن من تطوير خدماتها المقدمة للمجتمع الفلسطيني.

وأردف القواسمي أن شركة PalPay حرصت على الاستثمار في أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الدفع الإلكتروني معتمدة على برمجيات الأمان الرقمي الحديثة حتى تتمكن من رفد المجتمع والقطاعات المختلفة بخدمات وقنوات للدفع الإلكتروني الآمنة والموثوقة، وحتى يتمكن المواطنون والمؤسسات والمتاجر من تسديد وتحصيل الرسوم والاشتراكات والمبيعات بسهولة وسرعة وأمان، مما يقلل الوقت والجهد على الجميع وبما يشمل المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، ويواكب متطلبات الحياة العصرية.

ومن جهته، أعرب اتيم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة PalPay، معبراً عن أمله بأن تكون هذه الاتفاقية استمرارية للتعاون المستقبلي بين البلدية والشركة.

وأضاف اتيم أن البلدية تسعى دائماً إلى التسهيل على المواطن عبر الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير في العالم، وتوفيراً للوقت والجهد. مؤكداً أنه بتوقيع هذه الاتفاقية أصبح بإمكان المواطنين دفع رسوم الخدمات بكل سهولة ويسر سواء عبر محفظة PalPay أو قنوات الدفع الإلكتروني الأخرى التي توفرها الشركة، مما سيمكن البلدية من تقديم الخدمات الأفضل وبجودة أعلى تليق بالمواطنين وبتطلعاتهم.

يُذكر أن شركة PalPay تمكنت من بناء شبكة تضم أكثر من 7000 نقطة بيع موزعة في مختلف محافظات الوطن، وتشمل متاجر المواد الغذائية والاستهلاكية والمراكز التجارية والخدماتية وغيرها، بما يسهل على الجميع عملية الدفع الإلكتروني في أي وقت وأينما يتواجدون.