المحامون يعتصمون احتجاجا على القرارات بقانون واغلاق مجمع المحاكم لمنعهم من الاعتصام بداخله



وطن: أغلقت الشرطة الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء محيط مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وذلك استباقا لاعتصام المحامين الذين اعلنوا انهم سيعتصمون في المكان ضمن احتجاجهم ضد القرارات بقانون والمماطلة بتعديلها.

وعمدت المحكمة اليوم على استباق الاعتصام وانهت دوام موظفيها عند حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، واغلقت ابواب مجمع المحاكم، امام المحامين والمراجعين، علما ان المحامين كانوا يتسعدون للاعتصام داخل مجمع المحاكم وينوون المبيت هناك.

واكد عدد من المحامين انهم بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية لاحقا، ابرزها ما سبق واعلنت النقابة عنه امس بالاستقالة الجماعية من مزاولة المهنة.