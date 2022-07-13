المحامي صلاح موسى يكتب لوطن: القرارات بقانون وقفها أوجب من نفاذها.. الطعن بعدم دستوريتها هو المنفذ الوحيد



بقلم: المحامي صلاح الدين علي موسى

المادة (70) من القانون الأساسي تنص على " لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين " هذا النص الدستوري يعني وبشكل واضح أن الجهات الرسمية مهما كانت لا يجوز لها اقتراح القوانين إلا من خلال الحكومة. قد يقول البعض أن نص المادة (43) من القانون الأساسي تتحدث عن صلاحية الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي يجب عرضها على المجلس التشريعي، وبالتالي فان النص لم يقيد الرئيس ولم يحدد الجهة التي لها أن تقترح عليه القوانين، وعليه فان لأي جهة ذات اختصاص أن تنسب للرئيس لإصدار القوانين، ولا يقتصر ذلك على الحكومة. قد يكون لهذا الرأي نصيب في تفسير النصوص، إلا انه لا يملك من الدستورية أي سند، فان كان الدستور قد أناط اقتراح القوانين بالمجلس التشريعي بشكل حصري للحكومة فالأولى أن يكون الاستثناء في إصدار القرارات بقانون أكثر تمسكا بالنص الوارد في المادة (70) من القانون الأساسي وليس إنشاء قواعد قانونية تخالف النصوص الدستورية.

لقد جاء القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 في المادة (2) من الفقرة (4) منه مخالفا لنص دستوري عندما منح لمجلس القضاء الانتقالي إعداد مشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وأية قوانين أخرى. حيث أن هذا النص وان منح مجلس القضاء الانتقالي لإعداد المشاريع، فانه كان من المفروض أن يتم اقتراح هذه القوانين وتنسيبها من خلال الحكومة وهذا ما لم يحصل ويمكن ملاحظة ذلك من ديباجة القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي. كما أن النص الوارد في القانون أشار إلى إعداد القوانين ولم يقل اقتراح القوانين لان الاقتراح معناه ينصرف إلى عملية الإعداد والمشاورة والتنسيب بينما الإعداد هو أمر مقصور على إعداد نصوص كي تخضع لاحقا للنقاش والتعديل ولم يقل ينسب فمجرد تنسيب القرارات بقانون دون عرضها من خلال الحكومة يعد سقطة تشريعية بل مخالفة دستورية تستوجب الطعن بها أو على اقل تقدير طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية من خلال الحكومة.

نلاحظ أن هذا النص شابته مخالفتان دستوريتان الأولى أن القرار بقانون منح جهة انتقالية إعداد القوانين وهذا مخالف لنص دستوري وارد في المادة (70) والمخالفة الأخرى تتعلق بتنسيب هذه القوانين من خلال المجلس الانتقالي دون اطلاع الحكومة على هذه القوانين، وبدون تنسيبها من خلال الحكومة وهو ما استقر عليه الحال منذ الانقسام إلى يومنا هذا.

أضف إلى كل ذلك ان المادة (28) من القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية تنص على " يضع المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتصدر وفق الأصول" النص يوحي وكان الحكومة لا دور لها، وان ما ورد في نص المادة (28) يخالف ما ورد حصرا لمجلس الوزراء من إصدار اللوائح وفقا لما ورد في المادة(70) من القانون الأساسي، ليتدارك من وضع النص قائلا على أن تصدر وفقا للأصول، مع العلم أن النص الوارد في المادة (70) منح الحق في الإصدار لمجلس الوزراء على سبيل الحصر، أي أن العملية التشريعية يجب أن تخضع لمجلس الوزراء ولا يعقل أن تستعمل الحكومة "كمحلل" لمجلس القضاء في إصدار هذه اللوائح والأنظمة. من يعمل في الصياغة التشريعية يدرك أن عبارة لمجلس الوزراء هي مطلقة، وان اللام هي لام الملكية، وبالتالي لا يجوز إصدار أية أنظمة أو لوائح إلا بموافقة مجلس الوزراء وحسب الأصول المتبعة لديه.

نلاحظ أن هناك خطأ دستوري وقع فيه الرئيس في إصداره لسلة القوانين المتعلقة بالشأن القضائي، كما أن هناك عدد من النصوص المشار إليها إن تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية يوقف نفاذ هذه القوانين ويجعلها غير دستورية.

المطلوب ألان ودون تأخير من الحكومة والجهات ذات الصلة القيام بالخطوات التالية :

1. أن تبادر الحكومة إلى الطلب من المحكمة الدستورية بتفسير ما ورد من مواد في سلة القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي فيما يخص اقتراح القوانين من أي جهة غير الحكومة، أي ما يتعلق بالمادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني. حيث ما جري ويجري هو انقلاب على الحكومة ونزع ما لها من صلاحيات دستورية.

2. أن تقوم نقابة المحامين أو أي جهة غير حكومية بالطعن دستوريا بهذه القوانين لوقف نفاذها لحين الفصل في الطعن من قبل المحكمة الدستورية. ولا يعني ذلك أن توقف النقابة خطواتها بل على العكس فان ما تقوم به النقابة يمثل موقفا وطنيا ونقابيا مشرفا للدفاع عن منظومة العدالة في فلسطين.

3. إن الحصول على رأي من المحكمة الدستورية يعيدنا إلى دائرة الانسياب المنظم لأي عملية تشريعية قادمة ويمنع بذات الوقت سيل القوانين والتي يتم إصدارها دون الرجوع للحكومة. ولنتذكر ان هناك جهود تراكمت خلال سنوات ماضية تعلقت بوضع خطط تشريعية سنوية تشارك فيها كافة الجهات ويخضع إقرار أي قانون أو حتى نظام أو لائحة إلى قراءات ثلاثة قبل تنسيب القرارات بقانون أو حتى الأنظمة واللوائح.

إن ما نقترحه هو مسارات محددة لنزع فتيل أزمة لا طائل من الاستمرار بها، ولا معنى لأي طرف من الأطراف استمرارها، لان نقابة المحامين الفلسطينيين ماضية في خطواتها حيث أن خطوة ما بعد 31/7/2022 سيكون لها أثار لا يمكن جبرها على منظومة العدالة في فلسطين، فالأجدر على كل الحريصين أن يبادروا لاتخاذ أي خطوة قضائية ذات بعد دستوري لوقف هذه المواجهة.

إن تجاوبت المحكمة الدستورية مع هذه المسارات يمكن للمحكمة الدستورية أن تمنع أزمة بل تمنع انهيار منظومة العدالة بفلسطين، على أحد الأطراف وأهمها الحكومة أن تبادر لهذه الخطوات للوصول إلى سياق وطني جامع وموحد.