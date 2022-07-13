د.مصطفى البرغوثي: الادارة الاميركية الحالية تسير على نهج ترامب في تشجيع التطبيع على حساب القضية الفلسطينية

وطن: استبعد الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تسجيل أي تدخل خلال زيارة الرئيس الاميركي لوقف الاستيطان، وقال في تصريح "الكتاب يقرأ من عنوانه ، والعنوان ظهر جلياً في تقرير الخارجية الأميركية بمحاولة حماية إسرائيل من المحاسبة على جريمة قتل شرين أبو عاقلة".

واضاف البرغوثي "الإدارة الأمريكية الحالية تسير على نهج إدارة ترامب في تشجيع التطبيع مع جهات عربية على حساب القضية الفلسطينية في اطار "صفقة القرن" ومحاولة انشاء حلف عسكري استخباراتي مع إسرائيل".

واشار الى ان الإصرار على الانحياز المطلق لـ "إسرائيل" ورفض ممارسة أي ضغط علبها لوقف الاستيطان يؤدي إلى تكريس الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني.