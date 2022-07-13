إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

وطن: أصيب، اليوم الأربعاء، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين غرب جنين، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام الـ48.

وذكرت مصادر محلية، بأن عاملا أصيب بعيار ناري في الساق، بالقرب من جدار الفصل، وجرى تحويله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكانت قوات الاجتلال كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، ومركة، وصانور، وجبع، والجربة.