حماس: زيارة بايدن خدمة لإسرائيل على حساب قضيتنا الفلسطينية

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة "لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة على حساب قضيتنا الفلسطينية".

وأضاف قاسم في تصريحٍ له مساء الثلاثاء إن الزيارة تهدف لتعزيز الانقسامات في المنطقة وتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الصهيوني وسياسته التوسعية، وتستهدف القوى الحية في الأمة.

وأشار إلى أن كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة للمنطقة كانت تضع مصالح الاحتلال كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي لشعبنا عبر لقاءات مع قادة السلطة.

وقال إن الحديث عن توسيع التطبيع في المنطقة مع زيارة بايدين، وتشكيل أحلاف عسكرية يكون الاحتلال جزءاً منه، يشكل خطراً استراتيجيًا على القضية الفلسطينية وعلى المصالح القومية لكل المنطقة.

ودعا الناطق باسم الحركة إلى توحيد مواقف الدول والكيانات والجهات الرافضة للسياسات الصهيونية والأمريكية، وتعزيز العلاقات وتطويرها بين قوى المقاومة في الأمة.