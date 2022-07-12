الخارجية: رفض الدول الاوروبية لتصنيف الاحتلال للمنظمات الست كـ"إرهابية" خطوة بالطريق الصحيح

وطن: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالموقف والبيان الاوروبي الرافض لتسع دول لتصنيف "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، للمنظمات الست غير الحكومية فلسطينية كمنظمات "إرهابية"، واعتبرت ان موقف هذه الدول وهي (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد) هو خطوة بالطريق الصحيح، وهو وقرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لاسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي، وقواعده.

واكدت الوزارة على إن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وهي الضمير ، مؤسسة الحق ، مركز بيسان ، الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين ، اتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ، مؤسسات ذات مصداقية وشفافية وتعمل ضمن الاطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

وطالبت الوزارة الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق الى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لانها ادوات للاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ منظومة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، وادوات اضطهاد للشعب الفلسطيني ومؤسساته.