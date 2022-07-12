رهط: غرق 3 أشقاء أطفال في عسقلان وحالة اثنين منهم خطيرة

وطن: تعرّض 3 أطفال أشقاء من رهط، للغرق، عند شاطئ عسقلان، مساء الثلاثاء، ما أدّى إلى تدهور حالة اثنين من بينهم، إذ وُصفت بالخطيرة.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان في بيان، أن أفراده قدّموا العلاج الطبيّ والإسعافات الأوليةّ، لثلاثة مصابين، وهم طفل في السادسة من عمره، وطفلة في الثامنة، وحالة كليهما خطيرة.

وأضاف البيان أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كذلك، تعرّضت للغرق، لافتا إلى أن حالتها متوسطة.

وأفاد أحد أفراد الطاقم الطبيّ، بأنه قد شاهد الطفلين اللذين يعانيان من حالة خطيرة، مُلقيان على الأرض، ولم يكونا قد فقدا وعيهما بالكامل حينها، بالإضافة إلى شقيقتهم التي لم تكن فاقدة الوعيّ أبدا.

وأضاف أنه تمّ تقديم الإسعافات الأولية لثلاثتهم، والتي شملت إيصالهم بأجهزة التنفّس الاصطناعيّ، ليُنقلوا بعدها بواسطة سيارة إسعاف مزوّدة بوحدة للعناية المكثّفة إلى مشفى "برازيلاي" في عسقلان.