شرطة بيت لحم تنشر تعليمات لحركة المواطنين والمركبات أثناء زيارة بايدن للمدينة

وطن: قالت شرطة بيت لحم إنه حرصًا من شرطة المحافظة على تنظيم حركة المواطنين والمركبات داخل مدينة بيت لحم ستقوم الشرطة وبتوجيهات اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة بسلسلة إجراءات أمنية ونظامية تتناسب مع زيارة الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي جوبايدن يومي الخميس والجمعة الموافق 14-15/ 7 /2022 .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الإجراءات التالي ذكرها ستبدأ من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس وتستمر لغاية انتهاء الزيارة وستكون على النحو التالي:

أولاً: سيتم منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والأرصفة في شارع القدس الخليل من الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم مرورًا بمفرق باب الزقاق ومفرق الراضي وحتى دوار بوتين صعودًا لغاية جامعة فلسطين الاهلية.

ثانياً: سيتم منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والأرصفة من مسجد بلال إبن رباح وشارع المهد وصولًا إلى كنيسة المهد.

ثالثاً: لتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم تناشد الشرطة المواطنين بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس ، رام الله وأريحا وبالعكس وعدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية ، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.

رابعاً: ستكون كنيسة المهد مغلقة أمام السياح الأجانب يوم الجمعة من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً.

خامسا: سيتم منع حركة الباصات السياحية في شارع المهد وشارع القدس الخليل في نفس الفترة.

سادساً: سيتم منع حركة المجموعات السياحية مشياً على الأقدام في خط سير المواكب في نفس الفترة.

سابعاً: الحركة السياحية مسموحة في بيت ساحور طوال اليوم ولا قيود.

ثامناً: سيكون المعبر الشمالي مغلق من مساء الخميس 11:50حتى مساء الجمعة إغلاقاً كاملاً أمام حركة المواطنين والمركبات.

وسيتم مصادرة أي مركبة تخالف التعليمات المذكورة أعلاه بواسطة الونش وحجزها في ساحات مخصصة.

وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية لرؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب، حيث سيتم إغلاق الشوارع فقط وقت مرور المواكب.

وناشدت ضرورة التعاون وتحمل هذه الإجراءات وضبط النفس، وإبلاغ الشرطة فوراً عن أي اشتباه قد يخل بأمن الوطن والمواطن وفي حال الحاجة للوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية من خلال الاتصال على رقم 100 ولا يشمل ذلك حركة مركبات الإسعاف.