شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي تطلق حملة الصيف "افتح واربح"





وطن: أطلقت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي حملة الصيف تحت عنوان "افتح واربح.. رحلات لكأس العالم في قطر أو واحدة من ملايين الجوائز الأخرى"، وتشمل الحملة جميع المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستستمر من تاريخ 15-7-2022 وحتى تاريخ 30-9-2022 واخر موعد لاستبدال الجوائز في 15-10-2022

وتتنوع الجوائز المقدمة من الحملة، تتوجها تذكرة مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، إلى جانب ملايين الجوائز التي تنتظر المستهلكين حيث تحتوي الأغطية الترويجية على الكلمات الرابحة للحصول على فرصة الفوز بأحد الجوائز المقدمة من الشركة، كرة قدم وكأس زجاجي كوكاكولا، إلى جانب العبوات المجانية بحجم 330 مل، وتشمل الحملة منتجات كوكاكولا وكوكاكولا زيرو وفانتا بطعم البرتقال وسبرايت بأحجام 2 لتر و1.125 لتر و330 مل.

وقال عماد الهندي مدير شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي "تأتي هذه الحملة استمراراً للحملات المميزة التي تطلقها شركة المشروبات الوطنية بشكلٍ متواصل للبقاء على تواصل مع المستهلك"، مبيناً أن الحملة في هذا العام ستوفر ملايين الجوائز للمستهلكين الفلسطينيين، كما تحاكي شغفهم وتطلعهم للمشاركة في الأحداث الرياضية العالمية ومتابعتها مثل كاس العالم، خاصةً وأنها تقام على أرضٍ عربية لأول مرة في التاريخ.

وأضاف الهندي أن شركة المشروبات الوطنية تسعى لتقديم منتجاتٍ عالية الجودة وحسب المواصفات العالمية لتكون شريكةً للمواطنين في الصيف وفعالياته الاجتماعية والرياضية والترفيهية المتعددة، إذ تحرص شركة المشروبات الوطنية على أن تكون منتجاتها رفيقة الانتعاش في كل الفعاليات. وأكد الهندي أن كوكاكولا هي الراعية الرئيسية لبطولة كأس العالم، وجولة الكأس الرحّال التي ستصل بالكأس لأكثر من 50 دولةٍ حول العالم لتوفير تجارب مميزة للمستهلكين رفقة الكأس الذهبية والحصول على صور تذكارية.

وتستمر عملية استبدال الجوائز من نقاط البيع المميزة، التي سيتم الإعلان عنها على موقع الشركة وصفحة الشركة على الفيسبوك، حتى منتصف شهر تشرين أول، وسيتم تسليم تذاكر المشاركة بكأس العالم في مقر الشركة الرئيسي بمدينة رام الله والمقر الرئيسي في المنطقة الصناعية بمدينة غزة.

يشار إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي نجحت في استضافة النسخة الأصلية من كأس العالم في مقرها بمدينة رام الله ضمن الحملة الترويجية لكأس العالم في روسيا عام 2018، وكأس العالم في البرازيل عام 2014، متيحةً للشباب الفلسطيني وخاصةً والمجتمع عامةً فرصة التقاط الصور مع اللقب الأغلى عالمياً، وتمكين المجتمع الفلسطيني من مواكبة الحدث الرياضي الأبرز عن قرب.