تفاصيل جديدة بخصوص جريمة عجة.. الشرطة لوطن: الأب قتل وهو نائم وشخص من قرية أخرى زود الأبناء بالسلاح

وطن: قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لوطن، إن المباحث العامة أوقفت شخصًا من قرية أخرى زود المشتبه فيهم بقتل والدهم في بلدة عجة جنوب جنين، بقطعة السلاح المشتبه باستخدامها في الجريمة.

وأوضح ارزيقات، أن سبب الجريمة خلافات أسرية حيث تم قتل الأب وهو نائم.

وأكد ارزيقات في وقت سابق اليوم، أن المباحث العامة اوقفت عددا من افراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة.

وأوضح ارزيقات أن نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام وفقا للأصول والقانون. مناشدا الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.

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