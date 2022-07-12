القوى والفعاليات الشعبية تدعو لمظاهرة حاشدة وسط رام الله مساء الخميس رفضا لزيارة بايدن

وطن: دعت القوى والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة للمشاركة في الفعالية الحاشدة الخميس 14/7/2022 على دوار المنارة برام الله الساعة 5:00 مساء، رفضا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت القوى والفعاليات الشعبية في بيان لها وصل وطن، مساء الثلاثاء، "لنعلي الصوت عاليا رفضا للموقف الاميركي شريك الاحتلال...تمسكا بالحقوق الوطنية لشعبنا... وحقه في مواصلة كفاحه المشروع .... ورفضا لصفقة القرن التي يتواصل تنفيذها لنقول لا عالية في وجه زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن للمنطقة رفضا للأحلاف الاطلسية..... والتطبيع بكل اشكاله".

ومن المقرر أن يصل بايدن دولة الاحتلال، الأربعاء القادم، يلتقي فيها المسؤولين الإسرائيليين، ثم يتوجه الى بيت لحم ويلتقي بالرئيس، محمود عباس.

وسيخيّم على الزيارة أيضا اغتيال الصحافية الفلسطينية - الأميركية، شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار/ مايو الماضي، أثناء تغطيتها عملية اقتحام لقوات الاحتلال في جنين.