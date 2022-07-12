درعاوي لـوطن: قرار نقابة المحامين الانتقال الجماعي لسجل المحامين غير المزاولين سابقة في العالم وشكل من أشكال العصيان المدني

وطن: قال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي لـوطن، إن قرار نقابة المحامين الانتقال الجماعي لسجل المحامين غير المزاولين، يعتبر سابقة في تاريخ نقابات المحامين في العالم.

وأضاف درعاوي أنه "في ظل حالة الصمت والتجاهل وكأنه لا يوجد تصعيد نقابي، لجأنا لأقصى شكل ديمقراطي نقابي يمكن أن تصله أي نقابة محامين في العالم، وهو الانتقال الطوعي والجماعي لسجل المحامين غير المزاولين، وهو شكل من أشكال العصيان المدني".

وحول ماذا سيترتب على ذلك؟، أوضح درعاوي أن القرار سيؤدي إلى انهيار كامل لقطاع العادلة.

وقال إن القرار اتخذ بعدما تم محاولة اجهاض حراك النقابة من خلال الايعاز لبعض القضاة بفرض غرامات باهظة على المحامين بسبب خطواتهم الاحتجاجية، وهي احدى بنود القرارات بقانون التي عدلت قانون الإجراءات الجزائية، وكان القصد منها اجهاض أي حراك نقابي ومحاولة الضغط من خلال العقوبات الجماعية.

وفيما يتعلق بالحوار مع الحكومة، قال درعاوي "للأسف لا يوجد أي حوار مع الحكومة وهناك غياب تام".

وأضاف أن قصد الحكومة من غياب الحوار هو "محاولة عدم الخضوع لأي حراك نقابي مطلبي وتجاهل النقابات التي من الممكن ان تغير او تفرض معادلة جديدة".

وكان مجلس نقابة المحامين، قرر مساء اليوم الثلاثاء، دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، و "مواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا".

كما قرر المجلس اليوم الثلاثاء، "تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء الموافق 13/7/2022 والخميس الموافق 14/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".

وأعلن المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 من الساعة الواحدة ظهرا مع المبيت فيها.

واكد المجلس أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

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