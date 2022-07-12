المستوطنون قرب الحدود اللبنانية غاضبون.. "العيش محاطًا بجدران يشبه العيش داخل سجن"

وطن: أثار مخطط لجيش الاحتلال لبناء جدار حول مستوطنة "المطلة" قرب الحدود اللبنانية بدلاً من السياج الفاصل، غضب المستوطنين فيها.

ونقل والا العبري عن عضو مجلس مستوطنة "المطلة" ليئور بيز قوله إن "العيش محاطًا بجدران يشبه العيش داخل سجن، إنه شعور مروع بأنه سيكون هناك جدار بارتفاع 9 أمتار أمام منزلك".

وأضاف، "إن بناء الجدار غير صحيح أيضًا من وجهة النظر الأمنية، فما هي الرسالة التي سننقلها للجانب الآخر، هل أن الجيش خائف ويغلق على نفسه؟ لن يمنع الجدار الحرب ولا إطلاق الصواريخ ولا مرور الطائرات بدون طيار".