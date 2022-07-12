بري: سندافع عن مواردنا البحرية أكثر مما دافعنا عن برّنا
12.07.2022 05:21 PM
وطن: قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ "12 تموز/يوليو 2006 كان نقطة انتصار للبنان، وانكسار جديد للعدوانية الصهيونية وإجهاض لمشروعها".
وفي بيان أصدره بري، في الذكرى الـ16 للعدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان واستمرّ لـ33 يوماً: "باسم لبنان الذي انتصر بمثلّث الشعب والجيش والمقاومة، سندافع عن مواردنا البحرية والبرية تماماً بل أكثر مما دافعنا عن برّنا".
وأضاف بري: "على مدى 33 يوماً من النار الإسرائيلية والمجازر والتدمير والتهجير، انتصر لبنان ولم يسقط في أتون الشرق الأوسط الجديد".
(الميادين)