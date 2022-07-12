بولندا ودولة الاحتلال تعيدان السفراء في خطوة أولى لتطبيع العلاقات بعد أزمة قانون "الهولوكوست"

وطن: قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن بولندا و"إسرائيل" بدأتا عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف: "لقد اتفقنا مع الرئيس اسحق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. والخطوة الأولى كانت أن السفير ياكوف ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم. طلب مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل. آمل أن يحدث هذا قريبا".

وفي صيف عام 2021، قررت دولة الاحتلال خفض مستوى العلاقات مع وارسو احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيام الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.

وفي أغسطس، أعلن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد سحب سفير الاحتلال في وارسو بعد أن وقع الرئيس دودا القانون.

وقالت وزارة الخارجية البولندية بعد ذلك إنها ستتخذ خطوات مماثلة ردا على سحب السفير الإسرائيلي من وارسو.