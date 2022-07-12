غانتس يقرر نقل المزيد من العتاد العسكري إلى أوكرانيا

وافق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على نقل عتاد عسكري إضافي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك العتاد سوف ينقل إلى قوات الإنقاذ والمنظمات المدنية في أوكرانيا.

وسيشمل 1500 خوذة وألف قناع غاز والمئات من الملابس الواقية المخصصة لإزالة الألغام، و1500 سترة واقية من الرصاص.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صرحت وزارة جيش الاحتلال أنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص لقوات الإنقاذ والمنظمات المدنية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان وقتها أن الحديث يدور عن 2000 خوذة و500 سترة واقية من الرصاص، وهي أول شحنة ترسلها دولة الاحتلال منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وحاولت دولة الاحتلال منذ بدء العملية الحفاظ على علاقاتها مع موسكو ورفضت في أكثر من مناسبة إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك أرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني غربي أوكرانيا لستة أسابيع.

(سبوتنيك)