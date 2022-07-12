تفاصيل جديدة حول جريمة عجة.. الشرطة تؤكد اعتقال عدد من أفراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في الجريمة

وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن التحقيقات في ظروف وملابسات ودوافع جريمة القتل التي اكتشفت يوم امس في بلدة عجة جنوب جنين، ما زالت مستمرة من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص.

وأضاف ارزيقات في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات البحث والتحري مستمرة من قبل ادارة المباحث العامة وطاقم الادلة الجنائية.

وأكد أن المباحث العامة اوقفت عددا من افراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة.

وأوضح ارزيقات أن نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام وفقا للأصول والقانون. مناشدا الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.

وكان ارزيقات، قال بأن شرطة جنين تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثة داخل ساحة منزل مواطن في بلدة عجة، وتم تحريك دورية وقوة من المباحث والأدلة الجنائية إلى البلدة.

وبين أن شخصًا حضر إلى مركز الشرطة في بلدة عرابة وادعى بأنه قام بدفن والده في ساحة منزله وقام بصب الساحة بالاسمنت.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، صباح اليوم الثلاثاء، من استخراج جثة مواطن دفن تحت اسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين.

وبحسب جهاز الدفاع المدني، فإن عمليات البحث والحفر استغرقت قرابة ساعتين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الجثة إلى جهة الاختصاص.