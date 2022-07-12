مبعدو كنيسة المهد يناشدون الرئيس بطرح قضيتهم وقضية الأسرى القدامى أمام الرئيس الأمريكي

وطن: ناشد مبعدو كنيسة المهد في غزة وأوروبا، الرئيس محمود عباس بطرح قضيتهم وقضية الأسرى القدامى في سجون الاحتلال، أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيزور بيت لحم وكنيسة المهد، نهاية الأسبوع الجاري.

وقال في المناشدة التي نُشرت اليوم الثلاثاء، "نأمل منكم أن تطرحوا قضيتنا العادلة أمام الرئيس الأمريكي، وان يتم وضع حد لمعاناتنا المستمرة منذ 20 عام، ولا ننسى اخواننا الأسرى القدامى، الذين لا زالوا يدفعون ثمناً باهظاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

فيما يلي نص المناشدة:

مناشدة عاجلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه

رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج

الوزير حسين الشيح امين سر منظمة التحرير الفلسطينية

تحية وطنية وبعد/

نناشدكم اليوم باسم فلسطين وباسم من يعانون من الأبعاد من مبعدي كنيسة المهد، وباسم الأسرى القدامى أن تولوا اهتماماً بهذه القضايا العادلة، وان يتم طرحها أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيزور بيت لحم، وسيدخل إلى كنيسة المهد، التي حوصرنا فيها، وابعدنا منها، وخاصة أن أمريكا كان لها الدور الأكبر في ابرام صفقة الأبعاد من كنيسة المهد، وكانت المشرف الأول على المفاوضات بين السلطة الوطنيه الفلسطينية، وإلاحتلال الذي حاصرنا في كنيسة المهد.

لذلك فإننا نامل منكم أن تطرحوا قضيتنا العادلة أمام الرئيس الأمريكي، وان يتم وضع حد لمعاناتنا المستمرة منذ 20 عام، ولا ننسى اخواننا الأسرى القدامى، الذين لا زالوا يدفعون ثمناً باهظاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم دافعوا عن اعدل قضية على وجه الأرض الا وهي قضية فلسطين المحتلة.

اخوانكم مبعدي كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية