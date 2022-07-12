روسيا تعلن القضاء على نحو 400 مرتزق أجنبي في أوكرانيا خلال 3 أسابيع

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 400 مرتزق أجنبي معظمهم من بولندا تم القضاء عليهم في أوكرانيا خلال ثلاثة أسابيع.

وبهذا الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف: خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات الدفاع لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من ثلاثة آلاف ومائتين وواحد وعشرين شخصا الى ألفين وسبعمائة وواحد وأربعين".

وأضاف كوناشينكوف "قتل خلال هذا الوقت 391 مسلحا، على الرغم من وصول 151 مرتزقا إضافيا"، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة تمت تصفية 166 مرتزقا من بولندا و50 من جورجيا في أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن "بريطانيا خسرت 23 من المرتزقة قتلوا في أوكرانيا. كما قتل 21 رومانيا و15 كنديا في ثلاثة أسابيع".

وشدد كوناشينكوف على أن المرتزقة الأجانب "وفقا للقانون الإنساني الدولي ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم إذا تم أسرهم أحياء هو المحاكمة والسجن بأقصى الفترات".

المصدر: إنترفاكس