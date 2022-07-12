الاحتلال يخصص 29.5 مليون شيقل لتزويد البؤر الاستيطانية بالكهرباء



وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الإسرائيلية ستخصص مبلغ 29 مليونا ونصف المليون شيكل من اجل ربط البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بالكهرباء ولتعزيز الإجراءات الأمنية فيها مثل تزويدها بالكاميرات.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فان هذه الخطوة كان قررها نفتالي بينت، الذي يشغل منصب وزير شؤون الاستيطان، وان القرار النهائي لتنفيذ هذه الخطوة سيكون بيد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

ورغم ما نقلته الصحيفة عن مصدر أمنى توقع بان لا تتم الموافقة حاليا على هذه الخطوة الا ان "قسم الاستيطان" حدد خلال الأسابيع الأخيرة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة بالضفة لتزويدها بالكهرباء وللتعرف على الأماكن التي تحتاج فيها لتعزيزات أمنية.

(المصدر- القدس دوت كوم)