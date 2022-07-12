إخراج جثة أُبلغ عن دفنها تحت الاسمنت بساحة منزل في قرية عجة

وطن: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، صباح اليوم الثلاثاء، من استخراج جثة مواطن دفن تحت اسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين.

وبحسب جهاز الدفاع المدني، فإن عمليات البحث والحفر استغرقت قرابة ساعتين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الجثة إلى جهة الاختصاص.

وكان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، قال بأن شرطة جنين تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثة داخل ساحة منزل مواطن في بلدة عجة، وتم تحريك دورية وقوة من المباحث والأدلة الجنائية إلى البلدة.

وبين أن شخصًا حضر إلى مركز الشرطة في بلدة عرابة وادعى بأنه قام بدفن والده في ساحة منزله وقام بصب الساحة بالاسمنت.