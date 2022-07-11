الاحتلال يغلق مدخل رامين شرق طولكرم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مدخل بلدة رامين شرق طولكرم، بالسواتر الترابية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوة عسكرية إسرائيلية اغلقت المدخل الرئيسي لقرية رامين، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين.

وأشار مواطنون من رامين الى ان قوات الاحتلال سبق واغلقت هذا المدخل ومداخل قرى مجاورة في اوقات سابقة، بحجة "توفير الأمن" للمستوطنات القريبة، لافتين الى ان اغلاق المدخل يتسبب لهم بمعاناة شديدة عند توجه المزارعين لاراضيهم او في التنقل وخاصة باتجاه محافظة نابلس.

(المصدر- وفا)