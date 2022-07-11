استطلاعان يظهران استمرار ازمة حكومة الاحتلال وعدم تمكن أحد من الحسم

وطن: أظهرت نتائج استطلاعين للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، حول انتخابات الكنيست الـ25 أن تحالف حزبي "كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس و"تيكفا حداشا" بقيادة غدعون ساعر، سيحصل على 13 - 14 مقعدا في حال لو اجريت الانتخابات اليوم.

لكنّ هذا العدد من المقاعد لتحالف غانتس وساعر، لم يقرّب إحدى الكتلتين المتنافستين للتمكن من إنجاز مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

ووفقًا لاستطلاع القناة 12 الإسرائيلية واستطلاع هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فان كتلة نتنياهو ستحصل على 59 مقعدا، فيما حزب "يمينا" الذي كان يقوده رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، وتتزعمه حاليا أييليت شاكيد، لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.

وبحسب استطلاع "كان"، يحصل حزب "الليكود" على 34 مقعدا، وحزب "يش عتيد" على 23 مقعدا، و10 مقاعد لقائمة "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش وبن غفير، و8 مقاعد لحزب "شاس"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و 6 مقاعد للقائمة المشتركة، و 5 مقاعد لحزب العمل، و 5 لـ"يسرائيل بيتينو"، و 4 مقاعد للقائمة العربية الموحّدة، و 4 مقاعد لـ"ميرتس".

وبحسب استطلاع القناة 12، يحصل حزب "الليكود" على 34 مقعدا، وحزب "يش عتيد" على 23 مقعدا، و10 مقاعد لقائمة "الصهيونية الدينية"، و8 مقاعد لحزب "شاس"، و7 لـ"يهدوت هتوراه"، و6 مقاعد للقائمة المشتركة، و6 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو"، و5 مقاعد لحزب العمل، و 4 مقاعد للقائمة العربية الموحّدة، و4 مقاعد لـ"ميرتس".