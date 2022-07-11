الجالية الفلسطينية في ايرلندا تحتفل بعيد الاضحى

وطن: بمشاركة ابناء الجالية الفلسطينية والعشرات من ابناء الجاليات العربية، وبحضور سفير فلسطين في ايرلندا اقامت الجالية الفلسطينية في ايرلندا حفلاً حاشداً بمناسبة عيد الاضحى المبارك في منزل رئيس الجالية الفلسطينية في العاصمة الايرلندية .

وبدأ الحفل بالوقوف للنشيد الوطني الفلسطيني "فدائي "، اعقبه فعاليات ثقافية وترفية، بينها مسابقة بالمعلومات العامة للصغار وفقرة مسابقات للكبار .

وتم توزيع الجوائز على الفائزين، وكذلك هدايا تذكارية علما ان هذا هو الاحتفال الاول منذ بداية وباء الكورونا .

وكان للدبكة والاهازيج الفلسطينية الحصة الاكبر في استقطاب الجميع باختلاف فئاتهم العمرية للمشاركة في الاحتفال على الطريقة التراثية الفلسطينية.

وساهمت سيدات وابناء الجالية واشفاء من الجاليات العربية، بتقديم الاطباق والحلويات الفلسطينية والعربية التراثية بهذه المناسبة.

ورحبت الدكتورة جيلان وهبه عبد المجيد سفيرة فلسطين في ايرلندا بالحضور واكدت على استمرار شعبنا في نضاله من خلال هكذا فعاليات مهمة نحافظ من خلالها على هويتنا الوطنية حتى نيل الاستقلال.

وشكرت د وهبه عبد المجيد رئيس الجالية د بسام نصر واسرته والهيئة الادارية للجالية على حُسن الترتيب ونجاح الفعالية.

من جانبه هنأ رئيس الجالية الفلسطينية في ايرلندا د بسام نصر الحضور بالعيد وأكد ان مهمة الجالية تكمن في المحافظة على تماسك ابناء شعبنا في الغربة، ومساعدة ومد يد العون لكل ابناء وأُسر الجالية الفلسطينية في ايرلندا وخاصةً للقادمين الجدد.

كما اكد د نصر على ضرورة الاهتمام بالجيل الناشيء في القارة الاوروبية من خلال التأكيد على الثوابت الفلسطينية سواء التاريخية و التراثية والعادات والتقاليد والهوية الوطنية من خلال هكذا فعاليات وانشطة هادفة .