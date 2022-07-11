شرطة رام الله تعلن القبض على ثلاثة مشتبهين بالاعتداء على مسيرة مسرح عشتار

وطن: اكد مدير شرطة رام الله والبيرة العميد علاء الشلبي، أن شرطة رام الله وبعد اجراءات بحث وتحري تمكنت اليوم الاثنين، من القبض على ثلاثة اشخاص من المشتبه فيهم بالاعتداء على مسيرة مسرح عشتار قبل ايام .

وكان مجموعة من الاشخاص هاجموا المشاركين في فعالية ثقافية للاطفال كان مسرح عشتار بصدد تنفيذها يوم الجمعة الماضي بزعم انها تروج لـ"المثلية".

وذكر "عشتار" في بيان عقب الاعتداء الذي طال عددا من الفنانين ان "مجموعة من الزعران اعتدت (عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة) على مجموعة من ضيوف مسرح عشتار الدوليين، وطلابها أثناء الوقوف أمام المحكمة العثمانية، ولم تكن هناك مسيرة في الشارع، وإنما انتظار وجود الشرطة التي أعطت إذنا بالمسيرة الفنية ثم تراجعت عنه، لذا لم تتم المسيرة ولكن تم الاعتداء علينا ونحن واقفون وفي خضم حزم الأمتعة".

وزعم المعتدون على أعضاء المسرح والناشطين، أن المسيرة الفنية التي كانت ستقام، "تروّج للمثلية الجنسية".

وأوضح المسرح أنه "كان من المفترض أن تسير المسيرة يتقدمها العلم الفلسطيني وخريطة فلسطين وتتبعها دمية كبيرة تعبر عن البهجة بالعيد والفن. "ولكن من حيث لا ندري هجمت مجموعة من الزعران على الفريق وبدأت بالضرب والشتم وتضرر عدد كبير من الأجانب والمحليين. ثم جاءت الشرطة وفرقت الشباب، لكنهم (المعتدون) لحقوا بالفنانيين إلى باحة بلدية رام الله وأعادوا الاعتداء عليهم، ولم تتدخل الشرطة حينها".

من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنها "تنظر بخطورة بالغة للاعتداء المؤسف بالضرب والإساءات اللفظية، من قبل مجموعة من الأفراد على المشاركين في مهرجان عشتار الدولي، ما أدى لاصابة عدد من المشاركين، ونطالب الشرطة والنيابة بفتح تحقيق فوري وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء".