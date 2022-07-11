مصدر عبري: طائرة للموساد الاسرائيلي هبطت في الرياض قبيل وصول بايدن للمنطقة

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن طائرة "إسرائيلية" خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

وقال شمعون أران معلق الشؤون السياسية في قناة "مكان"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".

يذكر أنه من المقرر أن بايدن سيصل إلى "إسرائيل" يوم الأربعاء 13 يوليو الحالي، على أن يغادر يوم الجمعة إلى السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 يوم السبت في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان البيت الأبيض أعلن يوم الجمعة أن الرئيس الاميركي جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.