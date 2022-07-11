وفاة طفلة من قلقيلية بحادث دهس وقع في أريحا

وطن: لقيت طفلة من قلقلية تبلغ من العمر عامين ونصف العام مصرعها دهسا، من قبل احد اقاربها في منطقة العوجا بأريحا.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بوصول الطفلة إلى مستشفى أريحا الحكومي مصابة بجروح بالغة إثر الحادث، و قد أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.

وأضاف ازريقات، أن خبراء السير توجهوا للمكان وأبلغت النيابة العامة بالحادثة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.