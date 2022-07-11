وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين بخير وأول فوج سيصل الجسور الأربعاء



وطن: قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج، الشيخ حاتم البكري، إن حجاج دولة فلسطين أنهوا مناسك فريضة الحج بيسر وسهولة، وجميعهم بصحة جيدة.

وأعلن البكري خلال مؤتمر صحافي نجاح موسم الحج الحالي، وأن كافة الخطط والترتيبات التي وضعتها بعثة الحج الفلسطينية سارت كما هو مخطط لها بسهولة في مختلف المراحل.

وبين أنه تم وضع خطة خاصة لمرحلة العودة تبدأ من فجر غد الثلاثاء، على أربع مراحل: حجاج البر من المحافظات الشمالية:

المرحلة الأولى: من صباح الثلاثاء 13 ذي الحجة، 20 حافلة تتجه صوب المملكة الأردنية الهاشمية، تصل إلى الجسور صباح يوم الأربعاء.

المرحلة الثانية: 10 حافلات تنطلق ظهر يوم الثلاثاء، وتصل ظهر الأربعاء إلى الجسور.

المرحلة الثالثة: 10 حافلات تنطلق مساء يوم الثلاثاء، تصل مساء يوم الأربعاء إلى الجسور.

المرحلة الرابعة: 20 حافلة تنطلق فجر الاربعاء، وتصل صباح يوم الخميس إلى الجسور.

وأشار الشيخ البكري إلى أن هناك برنامجا خاصا لما تبقى من حجاج الجو من المحافظات الشمالية حسب مواعيد الاقلاع، ويبدأ من يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة، وينتهي مساء الجمعة 16 ذي الحجة.

وبخصوص حجاج قطاع غزة، أوضح البكري ان رحلة العودة الى أرض الوطن ستبدأ يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة، من مطار الملك محمد بن عبد العزيز الى مطار القاهرة الدولي ومنه الى معبر رفح الدولي>

(المصدر- وكالة وفا)