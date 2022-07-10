الخليل: الاحتلال يعتدي على مواطن في تل رميدة

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مواطن من تل رميدة وسط مدينة الخليل، وشددت إجراءاتها العسكرية على الحواجز المؤدية للمنطقة.

وقال الناشط ضد الاستيطان ياسر أبو مرخيه، إن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في المنطقة منذ أمس، وأغلقت كافة الحواجز العسكرية أمام المواطنين تزامنا مع عيد الأضحى وزيارات الأهالي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطن وأخضعته للتفتيش بشكل استفزازي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط تل رميدة منعت المواطنين من زيارة أقاربهم في المنطقة، حيث لا يسمح للمواطنين من المرور عبر حواجزها سوى القاطنين فيها.

المصدر: (وفا)