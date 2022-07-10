3 إصابات بانفجار داخل منجرة شمال قطاع غزة

وطن: أكدت مصادر طبية، اليوم الاحد، وصول 3 إصابات بحروق إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء وقوع انفجار في جهاز ضاغط الهواء المعروف بـ" كمبروسر" داخل منجرة في منطقة الفالوجا.

وأوضحت المصادر، أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلتهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الشفاء الطبي، لاستكمال الإجراءات الطبية في علاجهم من الحروق.

وبيّنت أن الحروق تتراوح بين درجة اولى وثانية وحالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن احدى الإصابات لشاب يبلغ من العمر عشرون عاما تعرض لحروق في أغلب الجسد وآخر في الوجه واليدين.

المصدر: وكالة (فلسطين اليوم)