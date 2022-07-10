حركة استيطانية تستعد لإقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الضفة فور زيارة بايدن للمنطقة

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن حركة "نحالا" المتطرفة بقيادة "دانييلا فايس" تستعد لإقامة ثلاث مستوطنات فور زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للمنطقة، وذلك كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 25 مستوطنة أخرى بمرحلة ثانية.

وقال دانييلا فايس: "سنواصل إقامة المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية".

يُذكر أن "دانييلا فايس"، هي من أنشأت مستوطنة "افيتار"، على جبل صبيح، وأنشأت كذلك أولى المستوطنات في الضفة الغربية، وتعيش في مستوطنة "كرني شمرون"، غرب مدينة نابلس، ولها مجموعات ضخمة من الفتيات يعشن على مرتفعات الضفة الغربية يعرفن بـ"بنات دانييلا".

ومن المقرر ان يزور بايدن "إسرائيل" والمنطقة العربية يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 14 يوليو 2022 وهي الزيارة الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عام 2021.