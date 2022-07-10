في ثاني أيام العيد..اعتداءات المستوطنين متواصلة

وطن: يواصل المستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وأصيب، مساء اليوم الأحد، الشاب عيد غازي النعسان بجروح، باعتداء للمستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وهاجم مستوطن عائلة تقطن قرب حاجز الحمرا في الأغوار، ولاحق مستوطنون الشبان في منطقة النويتف غرب سلفيت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر غرب رام الله، ونصبت حاجزاً في قرية الجانية قضاء رام الله.

يذكر أن مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة شهدت، أمس السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، اعتداءات متفرقة من قوات الاحتلال والمستوطنين.