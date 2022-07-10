شرطة الاحتلال تتأهب عشية زيارة بايدن.. نشر أكثر من 16 ألف عنصر

أعلنت شرطة الاحتلال عن استعداداتها الواسعة عشية زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى دولة الاحتلال والمرتقب وصوله يوم الأربعاء، حيث أطلقت الشرطة اسم "الدرع الأزرق 3" على نشاطها وتجهيزاتها في هذا الجانب.

وأوضحت الشرطة أنّه خلال أيام الزيارة المرتقبة من 13 وحتى 15 من شهر تمّوز الجاري ستشهد تغييرات على حركة السير ونشر أكثر من 16 ألف شرطي، خصوصا في منطقة مطار اللد والقدس المحتلة ومختلف الشوارع والمحاور الرئيسية في المنطقة (المركز والقدس).

وذكرت في بيان لها أنّه "بالإضافة إلى نشر القوات في الميدان بدءًا من ظهر الأربعاء وحتى مساء الجمعة، ستعمل مراكز التحكم ومراكز الشرطة لضمان القيادة والسيطرة الفعالة طوال العملية".

وبحسب الشرطة فإنّ أبرز التغييرات التي ستشهدها حركة السير ستكون يوم الأربعاء 13.07 حيث من المتوقع إغلاق الطريق رقم 1 في كلا الاتجاهين أمام حركة المرور. كما سيُحظر الوصول إلى الطريق 1 من شارع 6، وسيتم تحويل حركة المرور إلى الطرق 44 و 444 والطريق 443.