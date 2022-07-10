جيش الاحتلال يعلن بدء تمرينات جوية عسكرية استعدادًا لاستقبال بايدن

وطن: أعلن جيش الاحتلال، ظهر يوم الأحد عن انطلاق مناورات عسكرية في إطار الاستعدادات لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان، "إن تدريبات عسكرية ستقام اليوم وتنتهي مساءً، يتخللها حركة نشطة للطائرات في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ومن المقرر أن تبدأ زيارة بايدن في 13 يوليو/ تموز المقبل من دولة الاحتلال، وبيت لحم، والسعودية، وسيلتقي خلالها بايدن بالرئيس محمود عباس في أول لقاء بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه قبل نحو عام ونصف.

ومن المقرر أيضًا أن يحضر الرئيس بايدن قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بحضور قادة الإمارات والبحرين وعُمان والكويت وقطر، بمشاركة قادة مصر والأردن والعراق.