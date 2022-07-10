جنوب إفريقيا.. مقتل 14 في إطلاق نار بملهى ليلي

وطن: قالت الشرطة في جنوب إفريقيا، الأحد، إن 14 شخصا قتلوا في إطلاق نار جماعي في ملهى ليلي في بلدة "سويتو" بالقرب من العاصمة جوهانسبرج.

وأفاد إلياس مويلا، مفوض الشرطة بمدينة غوتنغ، إن 9 أشخاص آخرين يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات المدينة.

وقال مويلا إن الحادث وقع بعد منتصف الليلة الماضية، حيث فتح مسلحون "مجهولون" النار على المواطنين في ملهى ليلي.

وأوضح مويلا للصحفيين المحليين أن الشرطة "لا تملك في الوقت الحالي تفاصيل حول دوافع الهجوم"، لكنها "تأمل في الحصول على مزيد من المعلومات مع تقدم التحقيقات".

وأشار أن المهاجمين استخدموا أسلحة نارية من العيار الثقيل، أطلقوها على المواطنين "بشكل عشوائي".

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من مقتل 22 شابا في ملهى ليلي بمدينة "إيست لندن" بإقليم "إيسترن كيب".

(الأناضول)