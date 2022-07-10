الدكتور الشيخ عكرمة صبري يؤكد على وجوب نحر الأضاحي

وطن: أكد الدكتور الشيخ عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا / إمام و خطيب المسجد الأقصى المبارك على أن نحر الاضاحي واجب شرعا ومكلف به المسلم البالغ العاقل المقتدر ماليا، ويبدأ وقتها بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى مباشرة وتستمر طيلة أيام التشريق وحتى غروب رابع أيام عيد الأضحى.

وأوضح الشيخ صبري أنه تجوز الأضحية بالإبل والبقر والعجول المسمنة التي يقل عمرها عن سنة واحدة شريطة توفر اللحم الكافي فيها ، ولا يصح ذبح الأضحية التي فيها عيوب مثل : أن تكون مريضة أو عوراء أو عرجاء أو عجفاء أي هزيلة أو غضباء أي نقص منها قرنها أو أذنها.

وأشار الدكتور صبري الى أن ثلث الأضحية الواحدة توزع على الفقراء والمحتاجين والمساكين والثلث الآخر على الأقارب والجيران والأصدقاء والثلث الاخير على أهل بيت المضحي مما يرسخ أواصر المحبة والتكافل بين افراد مجتمعنا .

وحث الشيخ عكرمة على صلة الأرحام وعيادة المرضى و الجرحى وزيارة عائلات الأسرى وذوي الشهداء والأسر المهددة بالتهجير و الإخلاء من بيوتها خلال أيام العيد .

وناشد الدكتور عكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الأمة العربية والإسلامية أن يكثفوا جهودهم ويعززوا مواقفهم ويتحملوا مسؤولياتهم لصون الأوقاف والمقدسات الدينية في القدس وفلسطين و مواجهة الحملات العالمية المناهضة للدين الإسلامي العظيم و إبراز تعاليمه السامية ومبادئه القائمة على التسامح والعدل والوسطية.