لابيد عن زيارة بايدن للسعودية: ستقلع طائرته من القدس وسيحمل رسالة من "إسرائيل"

وطن: كشف رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، أن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقلع من القدس إلى السعودية خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط، و"سيحمل معه رسالة سلام وأمل من إسرائيل".

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، قال يائير لابيد: "إسرائيل تمد يدها إلى جميع دول المنطقة وتدعوها إلى إقامة علاقات معنا وإلى تغيير التاريخ من أجل أطفالنا"، على حد قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه سيكون أول رئيس يطير من "إسرائيل" إلى مدينة جدة بالسعودية، معتبرا أن "ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي".

المصدر: RT