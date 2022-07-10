عودة الهدوء لسريلانكا بعد موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الاستقالة

وطن: عاد الهدوء إلى سريلانكا اليوم الأحد بعد موافقة الرئيس الهارب غوتابايا راغابكسا ورئيس الوزراء رانيل فيكرمسينغ على الاستقالة.

واقتحم المتظاهرون أمس السبت القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، ومنزل رئيس الوزراء رانيل فيكرمسينغ، قبل أن يضرموا النار فيه، وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.

وأظهر بث مباشر على فيسبوك من داخل القصر الرئاسي مئات المحتجين -وقد لف بعضهم الأعلام حول جسده- وهم يحتشدون في غرف القصر الرئاسي وممراته، ويرددون شعارات مناهضة لراغابكسا.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض المتظاهرين يسبحون في حوض السباحة داخل القصر، وجلس آخرون على الفرش والأرائك، وشوهد البعض يفرغ خزانة ذات أدراج؛ في مقاطع انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمر المحتجون اليوم الأحد في التجول في أرجاء مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه.

وأضرم آخرون النار في المنزل الخاص لرئيس الوزراء رانيل فيكرمسينغ الذي وافق أيضا على الاستقالة لإفساح المجال أمام تولي حكومة تضم جميع الأحزاب.

ولم يكن الرئيس ولا رئيس الوزراء موجودين حينما هاجم الناس مسكنيهما.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، إن الرئيس راغابكسا، بطل الحرب الأهلية التي استمرت ربع قرن ضد متمردي التاميل، يعتزم الاستقالة يوم الأربعاء.

وأضاف آبيواردينا في بيان مصور، أن الرئيس اتخذ قرار التنحي في 13 يوليو/تموز لضمان تسليم سلمي للسلطة، مطالبا المواطنين باحترام القانون والحفاظ على السلام.

بدوره، قال مكتب فيكرمسينغ إن رئيس الوزراء وافق على التنحي.

وأظهرت قنوات إخبارية محلية حريقا ضخما ودخانا يتصاعد من منزله في إحدى ضواحي كولومبو الغنية. وتولى فيكرمسينغ رئاسة الحكومة 6 مرات، وينظر إليه أيضا على أنه جزء من النخبة الحاكمة غير المكترثة بالشعب.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة تتابع هذه التطورات عن كثب وتدين أي عنف ضد المحتجين السلميين والصحفيين.

وأضاف أن واشنطن تدعو إلى تحقيق كامل واعتقال ومحاكمة أي شخص متورط في حوادث عنف على صلة بالاحتجاجات.

وتابع المتحدث "نحث هذه الحكومة أو أي حكومة جديدة يتم اختيارها دستوريا على العمل بسرعة لتحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومعالجة استياء الشعب السريلانكي من تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك نقص الطاقة والغذاء والوقود".