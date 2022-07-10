مقتل عادل طعمة أبو سمور من رهط باعتداء دهس في أم الفحم

وطن: لقي الشاب عادل طعمة أبو سمور (29 عامًا) من حي الرازي (حي رقم 15) بمدينة رهط مصرعه بعد تعرّضه لاعتداء ودهس في مدينة أم الفحم، وفقًا لما أوردته مصادر طبيّة نقلا عن مرافقين كانوا مع المصاب.

وكان قد نقل الشاب الى نقطة التقاء مع طواقم نجمة داوود الحمراء في برديس حنا - كركور وهناك تمّ اجراء عمليات انعاش له ومن ثم نقل بحالة حرجة الى مشفى هلل يافه في الخضيرة لاستكمال العلاج الطبيّ اللازم. ولاحقًا أقرت وفاة الشاب متأثرًا باصابته.

وبحسب ما أوردته مصادر محلية بأنّ الشاب المرحوم كان يتواجد برحلة في المنطقة وعلى ما يبدو تطور شجار بين مجموعة شبان في أم الفحم حيث تعرض خلاله للاعتداء والدهس.

وتأتي هذه الجريمة، بعد ساعات من جريمة قتل نهاد رضوان موسى الحنوني بإطلاق نار في اللد،

وجرى قتل الحنوني وهو من سكان مدينة الطيرة، في جريمة إطلاق نار أمام زوجته وطفلته، إذ أصيبا بجروح متوسطة من شظايا الرصاص ونُقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.



8 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 8 أشخاص منذ مطلع تموز/يوليو الجاري في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.