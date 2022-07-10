النيابة والشرطة تحققان بوفاة فتاة غرب جنين

وطن: فتحت النيابة العامة تحقيقاً فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات وفاة فتاة 18 عاماً من بلدة عانين غربي جنين.

وذكرالناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغاً من المشفى الحكومي حول وصول فتاة إلى المشفى متوفية .

وأضاف ارزيقات، أنه على الفور انتقلت النيابة العامة على رأس قوة من مرتبات شرطة جنين الى المشفى والى منزل الفتاة وتم اجراء الكشف اللازم.

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصولا.