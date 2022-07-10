في حادث سير مروّع.. وفاة أربعة مواطنين شمال الخليل

وطن: لقي فجر اليوم 4 مواطنين مصرعهم نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة الخليل الأمر الذي تسبب بوفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة .

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات كافة السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة وخاصة في الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.

وذكرت مصادر محلية أن ضحايا حادث السير المروع، هم: فايز الهوارين، ويزن رباع، وراسم جراد الطل، وقصي جراد الطل من الظاهرية