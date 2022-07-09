إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز في حارة جابر شرق الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستوطني مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، هاجموا منازل المواطنين ورشقوهم بالحجارة وشتموهم بألفاظ نابية.

وأضافت، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين حاولوا صد المستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز.