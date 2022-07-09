رشيدة طليب تطالب بايدن بمعرفة اسم الجندي "الإسرائيلي" قاتل الشهيدة أبو عاقلة

وطن: طالبت عضو الكونغرس الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب، الرئيس الأميركي جو بايدن بمطالبة رئيس وزراء الاحتلال بالحصول على أسماء الجنود المسؤولين عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقله أثناء زيارته المرتقبة بعد أيام للمنطقة.

واتهمت طليب وهي عضو عن مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان في بيان لها اليوم السبت، إدارة بايدن ووزارة الخارجية الأميركية بأنهم "فشلوا بشكل كامل في مهمتهم" لمتابعة جرائم قتل المواطنين الأميركيين، ووصف البيان هذا الفشل بأنه "مدمر وغير مقبول".

واعتبر البيان أن موقف الرئيس بايدن من جرائم "القتل خارج نطاق القضاء: ترقى إلى التعبير عن" قبول قتل شيرين" عبر مشاركة الإدارة في تبييض مساعدة "إسرائيل" على الإفلات من العقاب.

وانتقدت وزارة الخارجية لفشلها في حضور ممثل لعائلة أبو عاقلة أثناء فحص الرصاصة التي قتلتها، ونفت ما توصلت إليه وزارة الخارجية من أنه إذا قتلها جندي "إسرائيلي" فلن يكون لديه "نية للقتل".